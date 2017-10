Katholische Kirche auf Spurensuche

Pastorale Mitarbeiter des Dekanats Esslingen-Nürtingen zu Besuch bei Metabo

Gute Stimmung bei Metabo: Uwe Hilsenbeck von Metabo, Dekanatsreferentin Gabriele Greiner-Jopp, Dekan Paul Magino, Pfarrer Ansgar Leibrecht

NÜRTINGEN (pm). „Früher waren hier drei Mitarbeiter für die drei Maschinen zuständig. Heute ist es noch einer“, so Attila Etike, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Metabo in Nürtingen. Irgendwie kommt das den kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekannt vor. Früher gab es auch für jede Kirchengemeinde einen Pfarrer. Heute muss dieser sich um meist mehr als drei Gemeinden kümmern. Also gibt es gewisse Parallelen zwischen Industrie und Pastoral?

Am vergangenen Dienstag wurden rund 40 Pfarrer, Pastoral- und Gemeindereferenten und -referentinnen vom Betriebsratsvorsitzenden Ulrich Büttner bei Metabo in Nürtingen begrüßt. Dekan Paul Magino bedankte sich für den Empfang und erklärte den Grund für den Besuch: „Im Rahmen unseres pastoralen Entwicklungsprozesses „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ sind wir auf der Suche nach anderen Lebensräumen und Lebenswirklichkeiten“.