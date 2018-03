Jung und Alt im "Blühenden Barock"

06.06.2007, — E-Mail verschicken

Jung und Alt im Blühenden Barock

Schüler der Nürtinger Ersbergschule und elf Bewohner des Altenheims Marienstift sowie Pflegepersonal, Angehörige und ein Schul-Sozialarbeiter machten einen Ausflug ins Blühende Barock nach Ludwigsburg. Seit fünf Jahren besuchen die Schüler wöchentlich das Altersheim, machen Spielenachmittage mit den Bewohnern, unternehmen Spaziergänge, lesen Geschichten vor, basteln mit den Senioren und bieten ihnen so einen möglichst abwechslungsreichen Alltag. Nach einem Spaziergang durch das Blühende Barock kamen die Teilnehmer in den Genuss einer humorvollen Schlossführung. Und so ließen sich weder die mit 13 Jahren Jüngste noch der mit 102 Jahren Älteste der Gruppe die gute Stimmung trotz einsetzenden Regens vermiesen. Die jungen wie die alten Menschen hatten viel Freude an diesem Ausflug, der unter anderem durch Geld der Aktion Licht der Hoffnung gefördert wurde. Am 22. Juni wird ein Sommerfest veranstaltet, zu dem auch die Schüler mit ihren Eltern eingeladen sind. nt