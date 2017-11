Jung und Alt begeisterten gleichermaßen mit Disney-Liedern

Ausgefüllt mit Musik war das Wochenende in der Friedrich-Glück-Halle in Oberensingen. Denn dort stand das alljährliche Konzert des Liederkranzes Oberensingen an. Unter dem Motto „Sei hier Gast“ führten die Sänger, rund 50 Männer und Frauen, die zahlreichen Besucher auf eine Reise durch die Welt der Walt-Disney-Filme. Tatkräftig unterstützt wurden sie dabei durch 60 Grundschüler aus dem Chor der Friedrich-Glück-Schule. „Über 90 Schüler von insgesamt 140 Kindern an der Grundschule singen bei uns im Chor, auch wenn heute nicht alle Zeit hatten“, verkündete Elfriede Pieper stolz nach dem Konzert. Zusammen mit ihrem Kollegen Steffen Ritter dirigierte sie die Kinder, während Chorleiter Eberhard Höngen sich um seinen Liederkranz kümmerte. Gemeinsam, aber auch in einzelne Chöre aufgeteilt, animierten die Sänger mit ihren Beiträgen das Publikum zum Mitsummen bei altbekannten Liedern aus Filmen wie „Dschungelbuch“ oder „Die Schöne und das Biest“. Begleitet wurden die Chöre von Fabian Brändle am Klavier und Michael Bader, der am Schlagzeug saß. Die heimlichen Stars des Abends waren unzweifelhaft die jüngsten Sänger, die lauthals ihre Lieder trällerten. jüp