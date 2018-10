Jugendliche mit Feuereifer dabei

09.10.2018, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Nürtinger Jugendfeuerwehren übten in Reudern Retten und Löschen – Angenommen wurde ein Brand in der Friedenskirche

54 Mitglieder der Stadtjugendfeuerwehr Nürtingen übten am Samstag gemeinsam die Menschenrettung nach einem angenommenen Brand in der Friedenskirche in Reudern. Der Stadtjugendwart Oliver Pfeiffer war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Trotz aller Ernsthaftigkeit kam der Spaß bei der Übung der Nürtinger Jugendfeuerwehr nicht zu kurz, wie die Gesichter zeigten. Foto: Krytzner

NT-REUDERN. Über mangelnden Nachwuchs können sich die sechs Abteilungen der Stadtjugendfeuerwehr derzeit nicht beklagen. Rund 70 Floriansjünger üben in Nürtingen, Neckarhausen, Hardt, Raidwangen, Reudern und Zizishausen in drei Altersgruppen regelmäßig, wie zum Beispiel im Brandfall vorzugehen ist. Etwa 15 Prozent davon sind Mädchen.