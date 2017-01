Jahreshauptversammlung

27.01.2017, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (im). Die Jahreshauptversammlung des Sängerkranzes Nürtingen findet am Samstag, 18. Februar, ab 16 Uhr im Saal der Gaststätte Linde in Zizishausen statt. Dazu lädt die Vereinsleitung alle aktiven und fördernden Mitglieder ein. Die Tagesordnungspunkte umfassen: Totenehrung, Berichte der Funktionäre, des Kassenwartes und der Kassenprüfer, Entlastungen, Bericht der Chorleiterin, Jahresprogramm 2017, Ehrungen für fleißigen Singstundenbesuch, Aussprache und Diskussion. Anträge oder Anregungen sind bis zum 11. Februar an die Vorstände zu richten: Uwe Dornis, unter der Telefonnummer (0 70 25) 84 16 29 oder Herbert Helmle, unter Telefon (0 70 22) 3 96 90.