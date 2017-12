Jahresfeier: ein Volltreffer

28.12.2017, — E-Mail verschicken

Musikverein Reudern konzertierte in der Gemeindehalle

NT-REUDERN (pm). Den Abend in der Reuderner Gemeindehalle eröffnete die Jugendkapelle mit dem Musikstück „Volltreffer“ von Hugo Fessler. Ein Volltreffer sei es hier zu sein und den Musikverein bei seiner Jahresfeier zu unterstützen, so Lea Geister, die durch das Programm der Jugendkapelle führte. Ihr Können zeigten die Jugendlichen ebenso bei den Stücken „Disco Lives“, „Trompetenserenade“, „Ewigkeitsrock“ und „Auf uns“. Ein Programm, das die Besucher mit tosendem Applaus und Zugaberufen belohnten. Die Jugendkapelle ließ sich nicht lange bitten und spielte „Dancing Queen“ von Abba. Die jüngsten Mitglieder des Musikvereins zeigten ihr Können eingebettet in eine Musikgeschichte – die Kinder der Musikalischen Früherziehung waren die Weihnachtsbäcker. Sie sangen und spielten Percussion-Instrumente. Lautstarker Applaus war die Belohnung. Vorstand Dietmar Besemer dankte den Ausbildern Karin Burr, Lisa Dehlinger, Renate Squillante und Bernadette Pfitzenmaier, der Jugendleitung Teresa Geister und dem Dirigenten der Jugendkapelle, Walter Besemer, für das Engagement im vergangenen Jahr.