Investitionen

13.11.2007, — E-Mail verschicken

Investitionen

Gold und Silber, Öl und Benzin, allerorten steigen die Preise, nur die Einkünfte der Normalverdiener stagnieren. Und als Folge der Teuerung sinkt der Wert der Ersparnisse Stück für Stück. Immer drängender stellt sich einem die Frage: Wie lege ich mein Erspartes wenigstens verlustfrei an? Am besten schlägt man in einschlägigen Veröffentlichungen nach, zum Beispiel bei einem Wirtschaftsprofessor, der oh Wunder sagt, was man heimlich schon immer geahnt hat, aber sich nicht einzugestehen wagte. Wenn man als junger Mensch ein paar tausend Euro in die eigene Ausbildung investiert und beispielsweise eine, zwei oder gar drei Fremdsprachen lernt, kann das im Berufsleben eine weit höhere Rendite bringen als eine Fondsbeteiligung. Gleiches gilt natürlich auch noch für das Leben nach der Midlife Crisis, wenn der Scheidungsschmerz nachgelassen hat und der Zweck des Alleinreisens wieder mehr als nur das reine (?) Vergnügen ist. Aller cherchez la Femme, rät der Experte für Investments. Auch da können Fremdsprachen-Kenntnisse durchaus Sinn machen: Ein italienisches Geständnis in einer veronesischen Opernpause etwa, oder eine souveräne Bestellung im französischen Sterne-Restaurant. Am besten, meint er, sei es, wenn man dann noch etwas mehr von seinem Ersparten in die Waagschale wirft und Golf- oder Tennisstunden finanziert. Nicht etwa, um Profi zu werde. Nein, sondern um gelegentlich eine reiche Frau kennenzulernen. Eben. Man hats irgendwie schon immer gewusst. heb