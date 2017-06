Ins historische Calw

01.06.2017, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Der Schwäbische Heimatbund lädt am Samstag, 10. Juni, zu einer Exkursion in das historische Calw ein. Abfahrt mit dem Bus ist um 8 Uhr am Hallenbad Nürtingen. Von besonderem Interesse ist das Ensemble des dortigen Rathauses bestehend aus insgesamt fünf Gebäuden unterschiedlicher Bauzeiten. Seine Renovierung stellt hohe Ansprüche an den Denkmal- und Brandschutz und barrierenfreien Zugang. Die Herausforderungen gleichen denen bei der Sanierung des Hölderlinhauses in Nürtingen. Während der laufenden Arbeiten konnten eine Reihe historischer Entdeckungen gemacht werden, unter anderem eine umfangreiche alte Kellerlandschaft. Nach einer Mittagspause begeben sich die Teilnehmer am Nachmittag auf eine Stadtführung, unterbrochen durch einen Caféhaus-Besuch. Rückkehr ist etwa gegen 18 Uhr in Nürtingen. Architekt Jörg Weinbrenner leitet die Exkursion. Anmeldung bis 6. Juni unter Infotelefon (0 70 22) 3 56 87 oder E-Mail beckprof@t-online.de.