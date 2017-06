Innovative Modelle für Pflege im Blick

07.06.2017, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Kreispflegeplan wird aktualisiert – Pflegestützpunkte erreichen noch nicht alle im Landkreis in gleichem Maße

Die Entwicklung der Alterstruktur in der Bevölkerung rückt Fragen rund um die Pflege immer stärker in den Vordergrund. Der Gesetzgeber reagierte zum Beispiel mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz. Nicht zuletzt deshalb forciert der Kreis Esslingen die Weiterentwicklung seiner Kreispflegeplanung und zieht auch in Erwägung, weitere Pflegestützpunkte einzurichten.

Die häusliche Pflege gewinnt an Bedeutung und soll älteren Menschen einen Verbleib in ihrem gewohnten Umfeld ermöglichen. Foto: Fotolia

Das Anfang des Jahres verabschiedete Gesetz sieht unter anderem eine stärkere Einbindung der Kommunen in die Strukturen der Pflege vor, so die Erläuterungen der Kreisverwaltung in der letzten Sitzung des Sozialausschusses. Erklärtes Ziel sei es, älteren Menschen den Verbleib in ihrer eigenen Wohnung und somit in ihrem bekannten Wohnumfeld so lange wie möglich zu gewährleisten. Die sozialpolitische Entwicklung, ambulante Hilfen vor stationäre Angebot zu stellen und die häusliche Pflege durch verschiedene Angebote zu ergänzen und zu entlasten, habe Wirkung gezeigt. Im Zeitraum von 2012 bis 2015 habe sich die Inanspruchnahme solcher Angebote verdoppelt.