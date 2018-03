Initiative will Bürgerentscheid

Die Bürgerinitiative „Nürtingen am Neckar“ ist in Sachen Hotel am Neckar nicht kompromissbereit. Sie will die bereits gesammelten Unterschriften am kommenden Montag im Rathaus abgeben. Das teilten Dieter Braunmüller und Fritz Eisele von der Bürgerinitiative heute der Presse mit. Mit der Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses, das Grundstück an einen Investor zu verkaufen, sei das Ziel, einen tragfähigen Kompromiss zu finden, nicht erreicht. An der Mediation will die Initiative nicht teilnehmen. Lesen Sie alles Wichtige in der morgigen Ausgabe der Nürtinger Zeitung.

ali