Infoabende zu MBA-Angeboten

21.09.2016

Hochschule in Nürtingen lädt am Freitag, 23. September, ein

NÜRTINGEN (hfwu). Die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen informiert am kommenden Freitag, 23. September, über die berufsbegleitenden MBA-Studiengänge aus den Bereichen Management und Finanzen sowie Internationales Projektmanagement. Das Institut Campus of Finance an der HfWU stellt das vielfältige MBA-Weiterbildungsprogramm in den Bereichen Management, Finanzen und Real Estate vor. Interessierte erfahren zudem Näheres zum MBA-Step-by-Step-Programm und dem Doppelabschluss für Immobilien-Experten. Weitere Themen sind die Flexibilität und Internationalität der Programme. Darüber hinaus stehen die Referenten für eine individuelle Karriereplanung zur Verfügung. Die Veranstaltung findet ab 16 Uhr in Nürtingen auf dem Campus Braike (Sigmaringer Straße 14, Raum 326) statt. Anmeldungen werden erbeten bei Claudia Stehr, E-Mail stehr@campusoffinance.de, oder unter Telefon (01 57) 54 14 13 80; weitere Infos: www.MBA-Studiengang.de.