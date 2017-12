In Rio de Janeiro soll ein Jugendtreff entstehen

28.12.2017, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Die Nürtinger Favelafriends wollen die Lebensbedingungen für die Jugendlichen in Brasilien verbessern

Sechs Projekte werden in dieser 27. Saison unserer Weihnachtsaktion „Licht der Hoffnung“ bedacht. Auf ein hohes Spendenaufkommen hoffen unter anderem die Verantwortlichen der Favelafriends Nürtingen. Die Ehrenamtlichen des noch ganz jungen Projektes wollen bei den Jugendlichen in den Armenvierteln in Rio de Janeiro die Lebensbedingungen verbessern.