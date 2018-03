Hundesportler erfolgreich

13.07.2013

Fünf Teilnehmer des VdH Nürtingen für „Deutsche“ qualifiziert

NÜRTINGEN (pm). Sieben Teams gingen bei den Süddeutschen Meisterschaften der Hundesportler in Pirmasens an den Start. Vom Nürtinger Verein der Hundesportler qualifizierten sich fünf Teilnehmer für die Deutschen Meisterschaften. Samstagmorgens wurden die Unterordnungen im Vierkampf gezeigt. Als Erster war Kevin Mehnert (Aktivenklasse19, VK 3) mit Boomer Ring unterwegs. Die beiden zeigten wurden mit 55 von 60 Punkten belohnt. Steffen Knauß (Aktivenklasse 35, VK 3) und Lennox erging es weniger gut, sie brachten es nach einer verpatzten Platzübung auf 48 Punkte. Bianca Lange (AK 19, VK 3) zeigte mit ihrem Maddox von Waltenweiler eine saubere Unterordnung, außer einer nicht durchgeführten Sitzübung, was dem Team 55 Punkte brachte. Bei Jessica Zinner (AK 19, VK 2) und Neaples blieben 55 Punkte übrig. Bei Tanja Prettner (AK 35, VK 3) und Ilay lief es dagegen sehr gut, das Team wurde mit 58 Punkten belohnt Bei Iris Bachofer (AK 50,VK 3) und Pageno lief es ähnlich ab, die Freifolge und die Stehübung brachten dem Team ein „Vorzüglich“ und insgesamt ebenfalls 58 Punkte.

Im 2000-Meter-Geländelauf startete Steffen Knauß (AK 35) mit Lennox und behauptete in 6.12 Minuten die Meisterschaft. Kevin Mehnert mit seinem Boomer brachte die 5000-Meter-Strecke in 21.27 Minuten hinter sich und erreichte den siebten Platz in der Aktivenklasse.