Hotelgäste werden zu Spendern

24.01.2017, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Statement zum AfD-Parteitag: Hotelier Pascal Vetter spendet einen Teil seiner Einnahmen

Pascal Vetter, Betreiber des gleichnamigen Hotels in Nürtingen, erlebte am vergangenen Wochenende zwei Seiten des AfD-Parteitags: Während sein Haus fast ausgebucht war, zerstachen Unbekannte vor dem Hotel Autoreifen seiner Gäste. Das ärgert den Hotelier – denn er hatte sich eine kreativere Reaktion auf die Politik der AfD erdacht : er machte die Gäste zu Spendern.

Hotelier Pascal Vetter mit dem Spendenschild an der Rezeption privat

NÜRTINGEN. Pascal Vetter freute sich am Wochenende über ein volles Haus. Etliche Teilnehmer des AfD-Parteitags in der Stadthalle K3N hatten bei ihm gebucht. Man könnte sich als Hotelier über das gute Geschäft freuen – aber Vetter wollte ein klares Bekenntnis für Vielfalt, Toleranz und Respekt abgeben: Er machte die Parteimitglieder, die in seinem Haus übernachteten, kurzerhand zu Spendern.