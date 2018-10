Hörgeschädigte treffen sich

NÜRTINGEN (pm). Am Montag, 15. Oktober, um 18 Uhr findet das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe für Hörgeschädigte, Schwerhörige und Cochlea-Implant-Träger in den Räumen des Bürgertreff Nürtingen statt. Interessierte sind willkommen. Es wird gebeten, den Nebeneingang zu benützen. Weitere Informationen zur Gruppe unter E-Mail an christl.rall@gmx.de oder Fax (0 70 22) 21 13 49.