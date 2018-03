Hölderlin-Ring für Navid Kermani

03.11.2016, — E-Mail verschicken

Der Publizist und Orientalist wird am 22. November ausgezeichnet

NÜRTINGEN (red). Bereits zum sechsten Mal verleiht der Verein Hölderlin-Nürtingen in diesem Jahr den Hölderlin-Ring an Personen, die sich um das Werk, die Biografie und die Erinnerung an Friedrich Hölderlin verdient gemacht haben. Am Dienstag, 22. November, wird Navid Kermani in einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Stadt Nürtingen im Rahmen einer öffentlichen Feierstunde in der Glashalle des Rathauses für sein Verdienst um das Werk und die Person Friedrich Hölderlins gewürdigt.