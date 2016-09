Höher hinaus beim Wohnen?

03.09.2016, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Heute ist der Tag des Wolkenkratzers – Planer, Architekten, Psychologen und Bewohner erzählen übers Leben in Hochhaus

Keine 24 Stunden vergehen mittlerweile, für die kein Gedenktag ausgerufen worden wäre. Heute ist einer der merkwürdigsten: der Tag des Wolkenkratzers. An dieser Bauform scheiden sich die Geister: Während sie die einen (zum Beispiel in Manhattan) bestaunen und bewundern, halten sie die anderen für eine Verschandelung der Landschaft. Wie sieht es damit in der Region aus?

Prägende Skyline: das Nürtinger Roßdorf mit seinen Hochhäusern. Foto: Gauß

„Wir überlassen es den Städten und Gemeinden, in welcher Bauform sie die Wohnbaudichte einhalten wollen“, sagt Dr. Jürgen Wurmthaler, beim Verband Region Stuttgart für Wirtschaft und Infrastruktur zuständiger Leitender Direktor.

Die Höchstgrenze ist im Regionalplan vorgeschrieben: 90 Einwohner pro Hektar. Man könne daher entweder höher bauen – und brauche dann mehr Grün drumherum. Oder eben niedriger und dann dichter nebeneinander. Das sei die Entscheidung der jeweiligen Kommune.

Im Regionalplan gibt es keine Höchsthöhen