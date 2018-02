Högy-Freunde zogen Bilanz

20.02.2018

Rückblick auf ein erfolgreiches Vereinsjahr

NÜRTINGEN (pm). Kürzlich fand die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde des Hölderlin-Gymnasiums statt. Der Vorsitzende Clemens Haußmann begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder und berichtete über das vergangene Vereinsjahr.

Die Veranstaltungen des Vereins waren durchweg sehr gut besucht. Besonderer Höhepunkt war die zwölftägige Studienreise nach Schottland über Pfingsten. Mit einem Kletternachmittag an der vom Verein mitfinanzierten Kletterwand konnte ein erfolgreiches Angebot für Schülerinnen und Schüler etabliert werden.

Werbeaktionen für neue Mitglieder bewirkten eine konstante Mitgliederzahl trotz häufiger Kündigungen von Eltern nach dem Ende der Schulzeit ihrer Kinder. So konnte der Verein im vergangenen Jahr wieder mit Zuwendungen unterstützend tätig sein und einzelnen Schülerinnen und Schülern in finanziell angespannter Lage die Teilnahme an Schullandheimaufenthalten und Klassenfahrten ermöglichen. Daneben finanzierte der Verein auch verschiedene Anschaffungen. Beispielsweise erhielt die Imker-AG der Schule einen kompletten Satz Schutzkleidung zum Ernten des Högy-Honigs.