Hochwasserschutz hat Priorität

13.11.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Kontroverse Diskussion mit Planern und Vertretern des Regierungspräsidiums bei der Bürgerinformation im Panoramasaal

Eine Stadt am Fluss muss sich vor Hochwasser schützen. Daran dürften auch Bürger, die in sicheren Gebieten weit weg vom Neckar wohnen, keinen Zweifel haben. Strittig ist bei den Nürtingern allerdings die Frage, wie hoch die Mauern sein müssen und ob Investitionen in Höhe von 24 Millionen Euro notwendig sind – wie die Diskussion bei der Bürgerinformation zeigte .