Hinter der Kleidung steckt ein Gesicht

15.03.2018, Von Frederic Feicht — E-Mail verschicken

Der Nürtinger Weltladen feiert mit einer Veranstaltungsreihe sein 20-jähriges Bestehen

Wer regelmäßig durch die Nürtinger Fußgängerzone flaniert, dem ist bestimmt schon im einen oder anderen Schaufenster ein Plakat der Ausstellungsreihe „Ich mache deine Kleidung“ aufgefallen. Gabi Ludwig, die Geschäftsführerin des Unternehmens Handtrade, hielt passend zum Thema, am Dienstag einen Vortrag über faire Mode.

Gabi Ludwig präsentiert stolz ein Teil der „Global Mamas“ Kollektion

NÜRTINGEN. In der Fußgängerzone werden auf zehn Plakaten starke Frauen aus Südostasien vorgestellt, die sich für Verbesserungen in der Textilbranche einsetzen. Zur Eröffnung dieser Ausstellung hielt Gabi Ludwig am Dienstag in der Buchhandlung im Roten Haus den Eröffnungsvortrag.

Gabi Ludwig leitete 30 Jahre den Backnanger Weltladen, bis sie sich vor zwei Jahren dazu entschlossen hat, das Unternehmen Handtrade zu gründen, um sich komplett auf Fair-Trade-Mode zu konzentrieren. Dieses organisiert den direkten Import und Vertrieb von ökologisch und fair produzierter Bekleidung.