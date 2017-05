Neuffen will Kindergärten ausbauen – Grundsatzbeschluss zur Ganztagesbetreuung an der GrundschuleIn den Neuffener Kindergärten wird es langsam eng – der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am Dienstag deshalb auch damit, wie weitere Gruppenräume geschaffen werden können. Zur Debatte steht…

Mehr