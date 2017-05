Grünes Licht für Kreisverkehr

Ortschaftsrat Zizishausen stimmt zu – jedoch reduzierter Umfang

Bei der letzten Ortschaftsratssitzung sprach sich eine deutliche Mehrheit von neun zu zwei Stimmen bei einer Enthaltung für einen Kreisverkehr vor dem Rathaus aus. Er soll aber wesentlich kleiner sein, als bei der Ortsbegehung aufgezeigt wurde.

NT-ZIZISHAUSEN (eg). Je größer ein Kreisverkehr ist, umso besser funktioniert er, hieß es. Aber der Kreisverkehr sollte auch ins Ortsbild und in die Umgebung passen. Ein Kreisverkehr mit dreiundzwanzig Metern Durchmesser würde zwei bis drei Meter an das Haus der Unterensinger Straße 1 heranreichen und es wären drei bis vier Stufen erforderlich, um in das Haus zu kommen. Der ganze Autoverkehr von Unterensingen und von der Inselstraße, der in die Oberensinger Straße führt, würde direkt an dem Haus vorbei geleitet werden. Das war für den Ortschaftsrat nicht vorstellbar. Wenn ein Kreisverkehr, dann maximal mit achtzehn Metern Durchmesser und so weit wie möglich in Richtung Neckarbrücke gebaut, lautete der mehrheitliche Wunsch.

Zum Hintergrund für den Bau des Kreisverkehrs: Im Jahr 2019 ist die Sperrung der Landesstraße von Oberboihingen nach Wendlingen im Rahmen des Baus der Wendlinger Schleife für den Zugverkehr geplant. Die Umleitung des gesamten Straßenverkehrs soll durch Zizishausen führen. Ortsvorsteher Hauber ist der Meinung, dass die Bewältigung des Verkehrsaufkommens auf der Kreuzung vor dem Rathaus nur durch einen Kreisverkehr möglich ist.