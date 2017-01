Großaufgebot der Polizei schirmte Stadthalle weiträumig ab

23.01.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Protestkundgebungen gegen AfD-Parteitag – Auch circa 150 Personen aus dem linksautonomen Umfeld demonstrierten

Ein Großaufgebot der Polizei – die Pressestelle der Polizeidirektion spricht von mehreren Hundert Einsatzkräften – schirmte am Samstag die Nürtinger Stadthalle weiträumig ab, um für die öffentliche Ordnung zu sorgen und den AfD-Parteimitgliedern einen ungehinderten Zugang zum K3N zu ermöglichen.

Mehrere Hundert Polizisten hatten vor und hinter den Absperrgittern rund um die Stadthalle Aufstellung genommen. Fotos: Holzwarth

NÜRTINGEN. Bereits am Freitag baute die Polizei Absperrgitter weiträumig rund um die Stadthalle auf und war auch in der Nacht zum Samstag vor Ort. Verstärkt wurde das Polizeiaufgebot dann am Samstag früh unter anderem durch die Reiterstaffel aus Stuttgart und den Polizeihubschrauber, der mehrere Stunden über Nürtingen kreiste. Da es beim AfD-Parteitag im letzten Jahr auf dem Stuttgarter Messegelände zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen war, hatte die Polizei ihre Präsenz verstärkt. Auch durch die Farbbeutelwürfe auf die Stadthalle in der Nacht zum Freitag waren die Polizisten vorgewarnt.