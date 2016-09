Gospelprojekt Lichtstrahlen

07.09.2016

NT-ZIZISHAUSEN (pm). Der Chor Lichtstrahlen beginnt nach den Sommerferien mit den Proben zu seinem neuen Gospelprojekt. Ziel ist das schon traditionelle Gospelkonzert im Advent am 10. Dezember in der evangelischen Kirche in Zizishausen. Auf Wunsch besteht parallel dazu auch die Möglichkeit zur Teilnahme an einem überregionalen Chorprojekt mit einem Auftritt am 1. November in der Porsche-Arena in Stuttgart. Ab dem 15. September probt der Chor immer donnerstags um 20 Uhr im Untergeschoss der evangelischen Kirche in Zizishausen. Weitere Informationen unter www.facebook.com/lichtstrahlen.gospel/.