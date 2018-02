Gewinner des Adventskalender-Gewinnspiels stehen fest

Seit einigen Jahren gibt es im Dezember den Adventskalender in der Nürtinger Zeitung, bei dem die Geschäfte des Nürtinger Werberings jeden Tag ein Türchen aufmachen und einen Gewinn verlosen. Seit drei Jahren sind die Türchen des Kalenders auch im Internet zu öffnen. Das Gewinnspiel der Nürtinger Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Werbering erfreut sich großer Beliebtheit. „Rund 5200 Teilnehmer haben sich über die Zeitung beteiligt, nahezu 8000 Menschen haben über das Internet teilgenommen“, bilanzierte NZ-Anzeigenleiter Tillmann Adam. Zum ersten Mal gab es Tagesgewinne und 50 Euro Gutscheine. „Bis zum Ende haben 322 Teilnehmer mitgespielt“, so Adam. Auch Frank Schweizer, Zweiter Vorsitzender des Werberings, freute sich. „Es ist eine tolle Aktion, jedes Jahr gibt es spannende Aufgaben.“ Am Mittwochabend wurden im Stadtbüro der Nürtinger Zeitung die drei Hauptgewinne vergeben. Bettina Löffler gewann einen Kaffeevollautomat von der Elektrogesellschaft Doster in Neckarhausen, Manuel Schöllkopf erhielt einen TUI Reisegutschein über 500 Euro von Holiday Reisen Nürtingen und Bärbel Gugel freute sich über einen Flachbild-Fernseher der Firma Pössl GmbH. Unser Bild zeigt von links Manuel Schöllkopf, Tillman Adam, NZ-Medienberater Gerhard Hemmerich, Bärbel Gugel, Frank Schweizer, Christian Fritsche, Geschäftsführer des Senner Verlags und Josef und Ute Solcany in Vertretung ihrer Tochter Bettina Löffler. jh