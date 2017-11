Gesang und klassische Musik auf Spitzenniveau

08.11.2017, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Festival-Auftakt am Samstag in Oberboihingen – Junge Künstler begeistern mit ausgefallenen Arrangements

In wenigen Tagen ist es so weit. Mit einem außergewöhnlichen Konzert der Gruppe „The Cast“ lädt unsere Zeitung am Samstag, 11. November, 20 Uhr, zur Eröffnung der Weihnachtsspendenaktion „Licht der Hoffnung“ in die Gemeindehalle Oberboihingen ein. Fünf Projekte profitieren in diesem Jahr von der Unterstützung durch Sie, werte Leserinnen und Leser.

Oper einmal anders: Die Künstler der Gruppe „The Cast“ bieten brillanten Gesang und ausgefallene Arrangements, frech und spritzig inszeniert. Foto: pm

NÜRTINGEN. Ganz entspannt Kultur genießen und gleichzeitig soziale Projekte unterstützen. Diese Möglichkeit haben alle Leserinnen und Leser, wieder ab Samstag. Festivalauftakt ist in diesem Jahr in Oberboihingen und den Schlusspunkt der Veranstaltungsreihe setzen wir einmal mehr in Frickenhausen. Dazwischen liegen ein Kabarettabend in Beuren, ein Schottland-Abend in Nürtingen, eine Weihnachtsshow in Wendlingen und traditionell ein Konzert am Dreikönigstag in Unterensingen.