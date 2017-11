Geologisches Erbe schützen – und zeigen

Studium generale an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt befasste sich mit Geoparks

Zu den ersten Veranstaltungen des Studium generale an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) gehörte ein Vortrag zum Schutz des geologischen Erbes. Auf der Schwäbischen Alb und in anderen Geoparks steht man vor der Frage, wie sich damit der wachsende Tourismus vereinen lässt.

Roman Lenz, Dekan der Fakultät Landschaftsarchitektur, Umwelt und Stadtplanung, mit der Referentin des Abends, Heidi Megerle Foto: hfwu

NÜRTINGEN (pm). Der Schutz von Natur und Kultur ist heute in unserer Gesellschaft immer mehr verankert. Doch wie sieht es mit unserem geologischen Erbe aus? „Auf der Geologie lastet noch immer manchmal der Ruf von verstaubten, langweiligen Steinen“, erklärte Professor Dr. Heidi Megerle das Problem in der öffentlichen Wahrnehmung. Bei einem Vortrag im Rahmen des Studium generale an der HfWU machte sie deutlich, dass dieser Ruf ungerechtfertigt sei – und was dagegen getan werden kann.