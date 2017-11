Gemeinderat in Schutzhaft

16.11.2017, Von Annette Planck und RayaFraenkel — E-Mail verschicken

Denk-Ort (15): Ludwig Knauß engagierte sich für die Menschen, wurde aber auch verfolgt

Am „Denk Ort“ an der Nürtinger Kreuzkirche erinnert die Gedenkinitiative zusammen mit der Stadt im Wechsel an Opfer und Leidtragende des Nationalsozialismus in Nürtingen und Umgebung. Derzeit liest man dort einige Sätze zu Ludwig Knauß.

Ludwig Knauß galt als hervorragender Redner. Foto: pm

NÜRTINGEN. Ludwig Knauß, am 24. April 1893 in Wollmatingen geboren, wuchs nach dem frühen Tod seiner Mutter bei einer Tante in Schlaitdorf auf. Nach der Schreinerlehre in Urach ging er auf Wanderschaft und organisierte sich in der Schweiz im Holzarbeiterverband. 1911 fand er Arbeit in Nürtingen, schloss sich der Freien Turnerschaft an und trat in die SPD ein.

Aus dem Ersten Weltkrieg, in dem er bei der Infanterie diente, zog er seine Lehren. Nach Nürtingen zurückgekehrt, trat er 1920 aus der SPD aus und wurde Spartakist. Mit Gleichgesinnten gründete er eine Ortsgruppe der Kommunistischen Partei. Er organisierte politische Versammlungen und trat als Redner auf. Wegen seiner gewerkschaftlichen Aktivitäten wurde er von seinen Arbeitgebern oft entlassen.