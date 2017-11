„Gelingendes Aufwachsen“ im Blick

15.11.2017, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Runder Tisch zur Kinder- und Jugendarbeit will sich breit aufstellen und versteht Bildung als Gesamtaufgabe vieler Akteure

„Gelingendes Aufwachsen in Nürtingen“ lautet der Titel für einen Runden Tisch, an dem seit Februar letzten Jahres verschiedene Akteure zusammenkommen, die sich für Kinder und Jugendliche engagieren, sei es professionell oder auch ehrenamtlich. Je größer die Vielfalt an diesem Tisch, desto größer dessen Wirkung, so die Hoffnung der Initiatoren.