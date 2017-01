Gegen Anschlussunterbringung

31.01.2017, Von Uwe Gottwald

Bürgerinitiative Grötzinger Straße Oberensingen wendet sich gegen weitere 66 Wohnplätze

Nach Reudern und der Braike formiert sich nun auch Widerstand in Oberensingen gegen eine geplante Anschlussunterbringung für 66 Personen. Auch dort ist die Rede davon, einen Bürgerentscheid anstreben zu wollen.

NT-OBERENSINGEN. Die Bürgerinitiative Grötzinger Straße Oberensingen (BGO) habe sich spontan nach der Gemeinderatssitzung Ende Dezember gegründet, in der die Bebauung entschieden wurde, teilen die Initiatoren mit. In einem Schreiben der BGO ist die Rede von Plänen zu einer Bebauung in drei Abschnitten, in den Gebäuden sollen am Ende 250 Flüchtlinge unterkommen, zusätzlich zu 86 Obdachlosen, die dort schon in mehreren Gebäuden wohnen. In dem Schreiben ist an anderer Stelle die Rede von einem Ersatzbau an der Ecke Grötzinger Straße/Hauffstraße, in dem bis zu 110 Plätze für die Anschlussunterbringung entstehen sollen. Außerdem sei höherwertiger Wohnraum für bis zu 170 Personen geplant, wobei nicht ersichtlich sei, „wie der in dieser Nachbarschaft aussehen soll“, heißt es wörtlich.