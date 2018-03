Gefahr für Fußgänger: Gant-Brücke ist gesperrt

Die Nürtinger Brücken bleiben ein Sorgenkind der Stadt. Gestern Nachmittag wurde eine weitere Querung gesperrt. Bei der Gant-Brücke, die das Einkaufszentrum an der Europastraße mit dem Busbahnhof verbindet, ist der Gehweg in einem derart desolaten Zustand, dass Fußgänger durchbrechen könnten. Deshalb wurde das Bauwerk umgehend gesperrt. „Hier ist Gefahr im Verzug“, betonte die Leiterin des Hoch- und Tiefbauamts, Christiane Ehrhardt. Ein Bürger habe ihrer Behörde einen Schaden an der Brücke gemeldet. Kurz darauf überprüfte Ehrhardt zusammen mit Bauleiter Andreas Lang und Statiker Heiner Gerwig den Zustand der erst 2003 errichteten Verbindung. Das Ergebnis erschreckte die Fachleute: Die Trapezbleche, auf die der Gehwegbelag aufgebracht ist, waren durchgerostet. Verdeckt wurde der Schaden allerdings durch die Aluminium-Wellbleche, die die Unterseite der Brücke verblenden. Der Gehwegbelag hänge an manchen Stellen sprichwörtlich in der Luft und gebe nach, so Ehrhardt. Ein Betreten sei für Fußgänger deshalb lebensgefährlich. Als mögliche Ursache für die Schäden nannten die Verantwortlichen Baupfusch. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Bleche in nur einem Jahrzehnt durchrosten, weil die Entwässerung der Brücke fehlerhaft konstruiert worden sei. Der Stadt lägen die vollständigen Pläne des Bauwerks nicht vor, sodass der Fehler auch im Vorfeld nicht erkennbar gewesen sei. „Wann die Brücke saniert wird, ist bislang noch nicht absehbar“, sagt Ehrhardt. Weil der Schaden akut und der Umfang der Arbeiten voraussichtlich groß ist, seien dafür im Haushalt keine Mittel vorgesehen. Die Brücke bleibt daher bis auf Weiteres gesperrt. psa