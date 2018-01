Gastel wiedergewählt

(pm) Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Filderstadt, wieder in den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur gewählt. „Ich bin sehr froh, dass ich meine Arbeit in dem Fachgebiet, in das ich mich mit großer Freude eingearbeitet habe, weiter beackern darf. Das war nicht selbstverständlich. Denn der Verkehrsausschuss ist bei uns beliebt und es wollten viel mehr Kollegen in den Ausschuss, als wir dort Sitze zu besetzen haben“, so Gastel in einer Pressemitteilung: „Wir brauchen die Verkehrswende, um die Mobilität für alle Menschen in Stadt und Land und auch für diejenigen, die ein Handicap haben, zu sichern. Mobilität muss aber zunehmend emissionsfrei werden, für saubere Luft und deutlich weniger Klimagase sowie weniger Lärm sorgen. Dafür brauchen wir die Elektromobilität genauso wie zuverlässigere Bus- und Bahnangebote sowie eine sichere Infrastruktur für mehr Radverkehr. Und aus den Sonntagsreden ,Mehr Güter auf die Schiene‘ müssen endlich Taten folgen.“