Gaben für den Erntedankaltar

12.10.2018

NÜRTINGEN (pm). Die Katholische Kirchengemeinde lädt zum Gottesdienst für Senioren mit der ganzen Kirchengemeinde und zum Erntedank am kommenden Sonntag, 14. Oktober, 14 Uhr, in St. Johannes Evangelist ein. Anschließend ist Gelegenheit zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen. Für den Erntedankaltar wird um Erntedankgaben und haltbare Lebensmittel bis Samstag, 13. Oktober, um 12 Uhr gebeten. Diese Spenden werden an den Tafelladen weitergegeben.