Für ein respektvolles Miteinander

30.05.2017

Erste Schülervollversammlung der Realschulen am Neckar

Den beiden Realschulen am Neckar stand in dieser Woche eine spannende Premiere ins Haus – am vergangenen Mittwoch fand in der Neckarsporthalle die erste Schülervollversammlung statt, an der insgesamt über 1000 Schüler teilnahmen.