„Für die Menschen interessieren“

13.01.2017, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Pfarrerin Birgit Mattausch wird nach sechs Jahren Dienst im Roßdorf am Sonntagnachmittag im Gottesdienst verabschiedet

Sechs Jahre lang war Birgit Mattausch die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde im Nürtinger Roßdorf. Dann zog es sie zu einer neuen beruflichen Herausforderung. Am kommenden Sonntag wird sie in einem Gottesdienst um 14 Uhr in der Stephanuskirche verabschiedet. Zuvor stellte sie sich für Fragen unserer Redaktion zur Verfügung.

Sie haben eine neue Aufgabe in Hildesheim in Angriff genommen. Was machen Sie dort und was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?