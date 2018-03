Fuchs und Igel im Tiefenbachtal

04.12.2010, — E-Mail verschicken

Was macht der Igel eigentlich im Winter? Und wie bereitet er sich auf das Überleben der kalten Jahreszeit vor? Vor Kurzem erkundeten 13 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren und die drei Betreuer der neuen BUND-Kindergruppe Nürtingen alles rund um den Igel. Vom Igelquiz bis zum Bauen von Igelburgen war alles dabei. Bei der Geburt wiegt ein Igel nur etwa so viel wie ein Brief, etwa 12 Gramm, und er sollte mindestes 500 Gramm im Herbst auf die Waage bringen, damit er den Winter überleben kann. Und kann es unter Laub wirklich so warm sein, dass man einen kalten Winter überlebt? Das haben die Kinder getestet, indem sie sich gegenseitig unter Laubhaufen begraben haben (Bild). Das Resultat war zufriedenstellend, es wurde kuschelig. Kranke und hilfsbedürftige Igel erkennen, ein richtiges Igelmenü zubereiten und auch die Gefahren für die Igel erkennen, alle diese Informationen hat Waltraud Rohner von der Igelstation in der Braike beigesteuert, so wurden die Neckarfüchse zu richtigen Igelexperten. Die BUND-Kindergruppe trifft sich einmal im Monat. Unter dem Thema Wiese und Bach haben die Gruppenleiter ein spannendes Programm zusammengestellt: Von Landart auf der Winterwiese über Nistkästen bauen bis zur Ameisenrallye und biwakieren auf der Wiese ist alles dabei, um den Nachwuchs für die Natur zu begeistern. pm