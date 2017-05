Freundschaft per Tischtennis gepflegt

27.05.2017, — E-Mail verschicken

Acht junge Leute aus dem Kreis Esslingen zu Besuch in Givatayim in Israel

Acht junge Tischtennisspieler sind noch bis Sonntag zu einer Sportbegegnung in der Partnerstadt des Landkreises Esslingen in Givatayim in Israel. Die erste Scheu war zum Auftakt schnell überwunden.

Gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Ran Kunik aus Givatayim (vorne links, neben ihm Landratsamts-Pressesprecher Peter Keck) verfolgen die jungen Tischtennisspieler aus dem Landkreis Esslingen und ihre Betreuer die spannenden Finalspiele der israelischen Meisterschaft. la

(la) Keine fünf Minuten brauchte es, um nach der zwölfstündigen Anreise die Schläger aus den Reisekoffern zu nehmen und die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten mit den Gastgebern zu absolvieren.

Am Montag stand dann die zweite Trainingseinheit an, die von Tischtennisspielern geleitet wurden, die am Dienstag im Finale um die israelische Meisterschaft kämpften. Auch das israelische Sportfernsehen hat sich inzwischen gemeldet und wird über den Austausch berichten.

Gemeinsam beim Endspiel um die Meisterschaft

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Ran Kunik verfolgte die kleine Delegation des Landkreises Esslingen das Finale der Tischtennis-Meisterschaft von Israel als Ehrengäste im VIP-Bereich.