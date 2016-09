Freibad geht in die Verlängerung

08.09.2016, — E-Mail verschicken

Wegen Schönwettervorhersage bis Mittwoch, 14. September, geöffnet

NÜRTINGEN (pm/red). Regulär hätte das Nürtinger Freibad am Galgenberg mit dem Ende der Ferien am Sonntag seine Tore letztmals in diesem Sommer geöffnet. Der Wetterbericht verspricht aber noch bis Mittwoch, 14. September, warme Sommertage. Deshalb haben sich die Nürtinger Stadtwerke als Betreiber der Bäder dazu entschlossen, das Freibad drei Tage länger geöffnet zu lassen. Das Freibad hat am Montag von 9 bis 18 Uhr, am Dienstag und am Mittwoch von 7 bis 18 Uhr geöffnet.

Geschäftsführer Volkmar Klaußer erklärt: „Es ist leichter, die Saison zu verlängern, als früher zu öffnen, weil es Zeit braucht bis das Wasser aufgeheizt ist und es feste Termine für die Abnahme der technischen Anlagen gibt. Länger offen zu lassen ist eigentlich kein Problem, auch wenn wir zusätzlich Personal für das Hallenbad brauchen.

Mit der Saison in diesem Jahr ist Klaußer recht zufrieden. Auf einen schwachen Juni folgte ein starker Juli und ein guter August. „Wir wünschen uns immer 150 000 Besucher, dieses Jahr werden es wohl 140 000 sein.“