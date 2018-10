Frauenfrühstück

NT-RAIDWANGEN (pm). Am Samstag, 13. Oktober, findet das Frauenfrühstück in der evangelisch-methodistischen Kirche, Altdorfer Straße 10 in Raidwangen statt. „Da hilft nur noch beten!“ – diesen Ausspruch hat jeder schon gehört oder gar selbst gedacht?! In kritischen oder ausweglosen Situationen hoffen wir darauf, dass es vielleicht etwas oder jemanden gibt, der eingreifen und Hilfe geben kann. Ob das so stimmt und welche Erfahrungen sich damit verbinden, wird an diesem Vormittag die Referentin Hanna-Ruth Eberhardt erläutern. Das Frauenfrühstück beginnt um 9 Uhr und dauert insgesamt etwa zwei Stunden. Während dieser Zeit wird eine Kinderbetreuung angeboten.