Flower Power verwelkt eben nicht

07.01.2017, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Die Gents im Nürtinger Schlachthof: Die große Zeit des Beat lebte einmal mehr auf

Draußen herrschte klirrende Kälte – doch so tief können die Temperaturen offensichtlich gar nicht sinken, als dass die Fans der Gents nicht ins Schwitzen kämen. Auf jeden Fall war die Stimmung bei der Kult-Party zugunsten unserer Aktion „Licht der Hoffnung“ am Vorabend des Dreikönigstags im Schlachthofbräu einmal mehr grandios.

NÜRTINGEN. Offenkundig hatte der Wintereinbruch einige Fans abgehalten, sich gen Nürtingen aufzumachen. Doch das focht die, die da waren, nicht an: Sie stürzten sich in den Taumel der großen Hits ihrer Jugend, den die da oben auf der Bühne entfachten, und es war einfach phänomenal, wie Band und Fans noch um Mitternacht Gas geben konnten und es bei „Johnny B. Goode“, „Born to be wild“ oder „Radar Love“ auch zu spätester Stunde kein Halten mehr gab.