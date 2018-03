Fitnessgeräte für Radler und Senioren

Neckarhäuser Ortschaftsräte legen Standort fest

NT-NECKARHAUSEN (red). Die im vergangenen Jahr beschlossenen Fitnessgeräte für den Mehr-Generationen-Park wurden inzwischen geliefert und werden vom Bauhof aufgestellt. Gemäß dem Beschluss des Ortschaftsrats wurden ein Liegestützentrainer und ein Rückentrainer für den Fitnesspark beschafft.

Die Mitglieder des Ortschaftsrats hatten sich vor zwei Jahren in der Nachbargemeinde Wolfschlugen informiert und sich von Bürgermeister Matthias Ruckh den dortigen Seniorenspielplatz erklären lassen. In einem ersten Schritt werden nun zwei Geräte aufgestellt. Sollte das Angebot angenommen werden, könnten weitere Geräte angeschafft werden, so Ortsvorsteher Bernd Schwartz. Die Finanzierung der Fitnessstationen erfolgt aus Mitteln des Ortschaftsrats. Die Geräte sollen entlang des Neckartalradwegs auf Höhe des Schützenhauses in der Nähe einer Bank aufgestellt werden. Dieser Standort sei für ältere Menschen fußläufig vom Ortskern her gut erreichbar, lade aber auch Radfahrer auf dem Neckartalradweg ein, eine aktive Pause zu machen.