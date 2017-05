Fantasievolle Kisten trotzten dem Regen bei der Nürtinger „Kunst-Kisten-Abfahrt“

Tapfer haben die rund 20 Fahrerinnen und Fahrer der „Kunst-Kisten-Abfahrt“ sich vor Kurzem den Herausforderungen der Strecke an der Hindenburgstraße in Nürtingen gestellt. Bei der Veranstaltung des Trägervereins Freies Kinderhaus goss es bisweilen in Strömen. Dennoch hatten die rund 100 Zuschauer und Beteiligten ihren Spaß an den fantasievollen rollenden Kisten, die in der Jugendwerkstatt, Kinder-Kultur-Werkstatt oder in der häuslichen Werkstatt gebaut worden waren. Die Piloten im Alter zwischen sechs und 60 Jahren mussten sich einer strengen Kinderjury unter dem Vorsitz von Linus von der Dellen stellen, die Aussehen, Sicherheit und Fahrstil bewertete. Am meisten angetan waren sie von dem in der Jugendwerkstatt gebauten „BMW 6X“ von DJ Mo, der zwar kaum das Ziel erreichte, aber zusammen mit Tom Kugler auf seinem „Silberpfeil“ (linkes Bild) den ersten Platz der Jurywertung erreichte. Letzterer hat auch den Publikumpreis gewonnen und konnte sich so über zwei Pokale freuen. Zweiter in der Publikumswertung wurde Nils Fraenkel mit „Big Bang Shoe“ (rechts), der für den Schülerhort ins Rennen ging. Dritter wurde Paul Fütterer mit der „Blaumeise“, die nach einem Unfall zur besseren Steuerung sich ihrer Karosserie entledigte. Nach Schnelligkeit hätte „Black Pepper“, gebaut von Leo Hentscher in der Kikuwe, gewonnen, der nur 14 Sekunden für die wegen Regens verkürzte Strecke brauchte, wozu andere rund eine Minute benötigten. Den kürzesten Bremsweg hatte Thomas Buttler auf seiner „Apfelkiste“. Unterstützt wurden die Veranstalter von den benachbarten Firmen Retzmann Heizungstechnik und Albrecht Bühler Baum und Garten sowie von Rotaract und zahlreichen Helfern der Alten Seegrasspinnerei. pm/Fotos: Martin Ott