Fahrraddiebe schlagen häufiger zu

08.06.2017, Von Matthäus Klemke

Mehr als 200 Fahrräder wurden im vergangenen Jahr in Nürtingen als gestohlen gemeldet – über 1000 Fälle im Landkreis Esslingen

Im Jahr 2016 wurden der Polizei 216 Fahrraddiebstähle in Nürtingen gemeldet – Höchststand in den vergangenen fünf Jahren. Nur die wenigsten Fälle werden aufgeklärt. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, wie die Täter vorgehen und geben Tipps, wie man sein Fahrrad vor Langfingern schützt.

Erfahrene Fahrraddiebe brauchen nur wenige Sekunden, um ein Rad zu stehlen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. So richtig glauben wollte es Martin Scholtyssek nicht, als er mit dem Fahrrad nach Hause fahren wollte und er es mal wieder nicht dort vorfand, wo er es abgestellt hatte. Schon wieder hatte ihm jemand sein Fahrrad gestohlen, wieder in Nürtingen, wieder war es abgeschlossen. „Das war jetzt das dritte Fahrrad in acht Monaten“, sagt der 31- Jährige. Zwei am Bahnhof und nun das dritte in der Nähe der Stadtbrücke.

Ein großer finanzieller Schaden ist es diesmal nicht – seit dem ihm ein teures Mountainbike gestohlen wurde, war der Nürtinger nur noch mit alten und gebrauchten Fahrrädern unterwegs: „Aber scheinbar machen die Diebe keinen Unterschied zwischen guten und schlechten Fahrrädern.“