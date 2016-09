Essen für den Eimer?

10.09.2016, Von Lara Schüttler und Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Jährlich landen Tonnen von Lebensmitteln im Mülleimer obwohl man sie noch essen könnte

Laut einer Studie der Umweltorganisation WWF landen in Deutschland jedes Jahr 18 Millionen Tonnen genießbare Lebensmittel im Mülleimer. Wir sprachen mit der Nürtinger Tafel, Gastronomen und einer Professorin für Nachhaltiges Produktmanagement über die schwindende Wertschätzung für Lebensmittel.

Wegen des überschrittenen Mindesthaltbarkeitsdatums landen häufig Lebensmittel im Biomülleimer, die eigentlich noch genießbar sind. Foto: Fotolia

NÜRTINGEN. Zu faltig, zu krumm, zu fleckig. Nur das schönste Obst und Gemüse schafft den Sprung in die Verkaufsregale deutscher Supermärkte. Was nicht der Norm entspricht, landet nicht selten in der Biotonne.

18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland jährlich in den Müll geworfen, obwohl man die Sachen noch bedenkenlos essen könnte. Zu diesem Ergebnis kam die Umweltorganisation WWF. Im Schnitt sind das 313 Kilogramm genießbare Nahrung pro Sekunde, die die Deutschen wegschmeißen. Ähnlich erschreckende Zahlen kommen aus dem Bundesverbraucherministerium. Laut einer Studie wirft jeder Bundesbürger pro Jahr 82 Kilogramm Lebensmittel auf den Müll. Zwei Drittel davon hätte man noch essen können. Das sind rund 235 Euro, die jedes Jahr in die Tonne wandern.