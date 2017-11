Es bleibt bei zweieinhalb Jahren im Gefängnis

11.11.2017, Von Bernd Winckler

Der Berufungsprozess am Landgericht in Stuttgart bringt für einen 32-jährigen Altenpfleger dasselbe Ergebnis

In seinem ersten Prozess vor dem Nürtinger Schöffengericht hatte ein 32-jähriger Altenpfleger beteuert, er wisse nicht, warum er in einer Julinacht im Jahr 2015 in dem Nürtinger Pflegeheim plötzlich betagte Frauen misshandelt und geschlagen habe. Das Amtsgericht verurteilte ihn dennoch zu zweieinhalb Jahren Haft. Der gestrige Berufungsprozess änderte daran nichts.

NÜRTINGEN/STUTTGART. Der Berufungsprozess am Stuttgarter Landgericht endete am Freitagnachmittag bereits nach wenigen Minuten. Es bleibt bei einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe, die der 32-Jährige absitzen muss.

Man könne sich nur wenige Straftaten vorstellen, die moralisch noch tiefer stehen, hatte im ersten Urteil Richter Alexander Brost in Nürtingen den Fall kommentiert. Der Angeklagte wurde am Amtsgericht schuldig gesprochen, in fünf Fällen betagte und teils demente Frauen im Nürtinger Seniorenstift nicht nur körperlich schwer misshandelt, sondern in der Tatnacht auch medizinisch in gravierender Weise vernachlässigt zu haben. Rechtlich ein Verbrechen der fünffachen Misshandlung von Schutzbefohlenen mit Körperverletzung. Doch mit dem damaligen Richterspruch war der Angeklagte nicht zufrieden. Er legte Berufung ein mit dem Ziel, eine mildere Strafe am Landgericht, der zweiten Instanz, zu bekommen. Er setzte vor allem auf eine Strafe, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte.