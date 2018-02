Erneute Verschiebung verärgert Ortschaftsrat

09.02.2018, — E-Mail verschicken

Gremium fordert zeitliche Vorziehung des Baus der Aussegnungshalle im städtischen Haushalt

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats stand die Beratung des städtischen Haushalts sowie des Wirtschaftsplans 2018 auf der Tagesordnung.

Das neue Urnengrabfeld in Raidwangen kann voraussichtlich ab April belegt werden. Foto: rik

NT-RAIDWANGEN (mw). Das Investitionsprogramm 2017 bis 2021 enthält in der Entwurfsfassung für den Ortsteil Raidwangen an größeren Maßnahmen die Kanalerneuerung und Straßenneubau in der Friedhofstraße mit 360 000 Euro, die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeugs der Abteilung Raidwangen mit 320 000 Euro sowie die Gestaltung der Außenanlagen für den Neubau Kindergarten Talstraße mit rund 50 000 Euro. Im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft (GWN) ist in diesem Jahr die zweite Rate für die laufende Baumaßnahme Kindergarten Talstraße mit 420 000 Euro eingeplant.