Erlebnisnachmittag auf Bauernhof

20.09.2016

NÜRTINGEN (pm). Am Freitag, 23. September, veranstaltet das Haus der Familie Nürtingen von 14 bis 17 Uhr einen Nachmittag auf dem Schwille-Hof in Pfullingen. Dort kann man Tiere hautnah erleben: Die Ziegen werden spazieren geführt, die Schweine werden aus ihren Koben geholt und gewaschen. Hasen und Federvieh dürfen gestreichelt und auf den Arm genommen werden. In der Scheune wird eine Strohschlacht gemacht. Auch Mama und Papa dürfen mitmachen. Nach all diesen Aktivitäten ist noch Zeit, im Indianerzelt das mitgebrachte Vesper zu verzehren. Anmeldung unter www.hdf-nuertingen.de oder Telefon (0 70 22) 3 99 93.