Erfolg mit GD

27.02.2013, Von Fragen von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Am Montag wurden im Ostalbkreis wieder die ersten GD-Kennzeichen ausgegeben, die alternativ zum bisherigen AA beantragt werden können. Sie haben dazu die Öffnungszeiten in den Dienstellen des Landratsamtes verlängert und zusätzliches Personal bereitgestellt. War das nicht arg übertrieben?

Klaus Pavel

Auf keinen Fall. Wir haben übrigens auch heute, am Dienstag, von 7.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, damit die Bürger nicht extra Urlaub nehmen müssen, um sich das GD-Schild zu holen. Darüber hinaus haben wir vier Leute zusätzlich in die Zulassungsstellen geschickt. Und das war prima: Wir hatten keine längeren Wartezeiten als an einem normalen Tag. Obwohl wir allein am Montag 164 GD-Anträge bearbeitet haben und es werden heute sicher noch mal genauso viel. Übrigens: Wir haben sogar schon in Aalen die ersten GD-Zulassungen: Bis gerade eben acht Stück.

Ist das nur ein Einmal-Effekt, ein Strohfeuer? Oder rechnen Sie damit, dass dieser Trend bei künftigen Neuzulassungen anhält?

Wir gehen davon aus, dass die Schwäbisch Gmünder Einwohner, wenn sie ein neues Auto anmelden, sich zu fast 100 Prozent für GD entscheiden. Das Umfeld aber wird wohl überwiegend beim AA bleiben.

Gibt es auf der Ostalb seit Montag eigentlich ein geringeres Kreisbewusstsein?