„Entscheidungen sind gefragt“

02.01.2018, Von Andreas Warausch

Oberbürgermeister Heirich hielt auf dem Oberensinger Lindenplatz seine Silvesteransprache

Bei seiner Silvesteransprache auf dem Oberensinger Lindenplatz forderte Oberbürgermeister Otmar Heirich die Nürtinger Stadträte und die Bevölkerung dazu auf, sich gemeinsam für das Wohl Nürtingens einzusetzen.

Festlicher Lindenplatz: OB Heirichs Silvesteransprache wurde vom Oberensinger Liederkranz musikalisch umrahmt. Foto: Jüptner

NT-OBERENSINGEN. Anfangs seiner Rede stellte sich Heirich angesichts weltweiter Entwicklungen die Frage, wo denn der gesunde Menschenverstand geblieben sei. Terror in europäischen Städten, Randale am G20-Gipfel, ein auf mediale Selbstdarstellung fixierter US-Präsident oder ein türkischer Staatschef auf Journalistenjagd brachten ihn zu dieser negativen Einschätzung. Aber auch in Nürtinger würden ein paar Laufenten zu Medienstars, meinte Heirich. Die mediale Gegenwart bedeute ständige Zuspitzung. Man höre nur noch dem zu, der diesselbe Meinung habe.