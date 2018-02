Endlich wird die Autmut renaturiert

Zahlreiche Projekte aus den Vorjahren werden 2018 in Neckarhausen realisiert

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Neckarhausen informierte Ortsvorsteher Bernd Schwartz die Mitglieder über den aktuellen Stand verschiedener Projekte und Planungen.

NT-NECKARHAUSEN (bsw). Nachdem im letzten Jahr im gesamten Ortsgebiet Sanierungen an elf Kanalhaltungen mit Gesamtkosten von 240 000 Euro erledigt wurden, sind in diesem Jahr zwei größere Einzelmaßnahmen geplant. So ist vorgesehen den öffentlichen Abwasserkanal, welcher unterhalb der talseitigen Wohnhäuser in der Jahnstraße auf den Privatgrundstücken verläuft, zu sanieren.

Die Arbeiten werden vom Hartplatz an der Anna-Haag-Schule aus erledigt. In dieser Zeit kann auch der Treppenaufgang zwischen Beethoven- und Jahnstraße nicht genutzt werden, da er teilweise zurückgebaut wird. Dafür sind 350 000 Euro im Investitionsprogramm der Stadt Nürtingen veranschlagt. Außerdem ist eine Kanalsanierung im Kreuzungsbereich Richard-Wagner- und Lange Straße geplant.